Papa suspende parte da agenda por causa de um leve resfriado

Na quinta, Francisco cancelou reunião com padres fora do Vaticano

O papa Francisco celebrou missa na manhã de hoje (28), cumprimentou os participantes, mas decidiu adiar as audiências oficiais desta sexta-feira, por causa de um leve resfriado. Ontem (27), o papa cancelou uma reunião com padres que seria realizada fora do Vaticano.

“O Santo Padre celebrou a missa nesta manhã e, no final, como de costume, cumprimentou os participantes, mas decidiu adiar as audiências oficiais de hoje”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em resposta a uma consulta da Télam.

Bruni se referia à missa tradicional que o pontífice celebra na Capela de Santa Marta, na residência onde mora no Vaticano. “As reuniões na Casa de Santa Marta continuam regularmente”, acrescentou Bruni, confirmando a suspensão das reuniões oficiais do Palácio Apostólico.

Ontem, “devido a uma leve indisposição”, o papa havia cancelado uma reunião com padres que estava programada para a Basílica São João de Latrão.

O papa Francisco, de 83 anos, planeja sair no domingo (1º) para um retiro espiritual de seis dias com membros da Cúria Romana na cidade de Ariccia, a 30 quilômetros do Vaticano.

