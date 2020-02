Apresentação de Música: Jay R. Stephens

Saudações,

Gostaria de enviar uma música para sua consideração como um artista em destaque em sua estação. Sou advogado de profissão, mas sou cantor e compositor de Gainesville, Geórgia, EUA.

Comecei a escrever músicas aos 13 anos, no entanto, coloquei isso de lado por um tempo para obter minha educação. Agora que atingi meus objetivos educacionais, estou trabalhando seriamente para seguir minha paixão pela música. Escrever músicas é a única coisa que realmente vem naturalmente para mim, e a maneira mais fácil de me expressar. Ter essa habilidade me levou a muitos momentos difíceis.

Eu ficaria honrado em ter um recurso em sua estação. Acredito que minha história é única, porque mostra que você pode ter sua educação, mas ainda perseguir seus sonhos. É importante fazer as coisas que você ama. Acredito que é hora de fazer o que sempre amei e compartilhar meus talentos com o mundo.

Incluí um arquivo mp3 da minha música, incluindo um link de streaming do Google para a música. Qualquer comentário seria muito apreciado. Mais uma vez obrigado por me considerar. Estou ansioso para ouvir de você

Jay R. Stephens

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...