Prefeitura de Belém lança concurso público para professores

A Prefeitura Municipal de Belém lançou no último dia 19, o edital nº 002/2020 para preenchimento de vagas, do grupo educacional magistério, da Secretaria Municipal de Educação (Semec). As informações sobre o certame já podem ser consultadas no http://www.aocp.com.br

As inscrições serão abertas a partir das 9 horas do dia 5 de março de 2020, e prosseguem até às 23h59 do dia 6 de abril de 2020, de acordo com o horário de Brasília. AOCP Concursos Públicos é a empresa responsável em organizar o processo seletivo, sendo a vencedora da licitação para prestação desse serviço. A provável data de aplicação das provas objetiva e discursiva é o dia 3 de maio deste ano. O horário e o local ainda serão definidos pela empresa organizadora do concurso.

Certame

Com validade de dois anos, a partir da data da homologação do certame, o concurso é destinado a candidatos de nível superior para o preenchimento de cargos, mais cadastro de reserva, de professor licenciado pleno e técnico pedagógico. A carga horária é de 100 horas e de 200 horas, para professor e técnico, respectivamente. A remuneração inicial é de R$ 2.723,48 para o cargo de professor pleno, e de R$ 3.514,16 para técnico pedagógico.

