Maratona de Paris de 2021 é adiada para outubro, devido à covid-19

Segunda onda de casos na Europa motivou alteração da data



A maratona de Paris do próximo ano será realizada no dia 17 de outubro, seis meses depois do previsto, em meio à crise da pandemia do novo coronavírus (covid-19), informaram os organizadores nesta terça-feira (17).

“Todos os esforços serão feitos para garantir que a corrida de outono seja realizada em condições seguras e em estrita conformidade com os regulamentos de saúde em vigor”, afirmou a Amaury Sport Organization (ASO) em um comunicado.

O evento de 2020 já havia sido cancelado devido à pandemia, e a corrida de 2021 estava inicialmente marcada para 11 de abril.

Reuters

