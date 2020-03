Concursos públicos oferecem salários de até R$ 28 mil

São centenas de oportunidades para vagas e funções distintas, que abrangem todos níveis de escolaridade, do fundamental até o ensino superior

Pietro Otsukac

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental, até ensino superior. São centenas de vagas para cargos e funções distintos, e com salários de até R$ 28 mil.

É o caso do concurso feito pelo Ministério Público de Santa Catarina, que oferece quatro vagas para promotor de justiça substituto, com remunaração de R$ 28.883,98.

Outra oportunidade de destaque é proporcionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que oferece 40 vagas para a posição de analista de controle externo, com salário de R$ 13.708,81.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Prefeitura de Ilhabela – SP

Vagas: 42

Níveis: Médio e superior

Cargos: Diversas vagas

Valor da inscrição: de R$ 56,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 3.914,64 a R$ 6.035,07

Prazo de inscrições: até o dia 5 de março de 2020

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) Piracicaba – SP

Vagas: 30

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Encanador, eletricista de manutenção, mecânico de máquinas, leiturista, operador de máquinas, agente de desinfecção, almoxarife, assessor administrativo, encarregado de controle operacional, entre outros

Valor da inscrição: de R$ 45,00 a R$ 83,00

Salários: de R$ 2.118,98 a R$ 6.042,46

Prazo de inscrições: até o dia 26 de março de 2020

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – SP

Vagas: 28

Níveis: Médio e superior

Cargos: Diversas vagas

Valor da inscrição: de R$ 56,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 2.832,11 a R$ 8.842,28

Prazo de inscrições: até o dia 6 de março de 2020

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

