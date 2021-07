Mega-Sena acumula e pagará R$ 65 milhões na quarta-feira

Eis os números sorteados: 16, 30, 37, 39, 40 e 51



Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2389 da Mega-Sena, realizado no último sábado (10), em São Paulo. Os números sorteados foram 16, 30, 37, 39, 40 e 51.

A Quina teve 57 acertadores, cabendo a cada um R$ 69.283,28. A Quadra apresentou 3.887 ganhadores com R$ 1.451,41 para cada um deles.

O próximo sorteio da Mega será na quarta-feira, dia 14. A estimativa de prêmio é de R$ 65 milhões.

EBC

