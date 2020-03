Processo seletivo do Sesc AP para o cargo de Assistente Social acontece hoje

O Serviço Social do Comércio – Sesc, Departamento Regional Amapá, divulga abertura de inscrições do Processo Seletivo nº 004/2020 para o cargo de Assistente Social , com lotação na cidade de Macapá/AP.

Pré-requisitos:

Diploma de Bacharelado em Serviço social;

Registro no Conselho Regional de Serviço Social;

Desejável experiência profissional na área de Serviço Social;

Disponibilidade para escala de trabalho diferenciada.

As inscrições ocorrem hoje, 02 de março das 10h até às 16h59, exclusivamente no endereço eletrônico https://credencial.imasters.com.br/assistentesocial

Para mais informações sobre o andamento do Processo Seletivo, CLIQUE AQUI.

Site Sesc Amapá

