Hugo Calderano avança às oitavas de final no Aberto do Catar

O brasileiro Hugo Calderano estreou com tudo no Aberto de Tenis de Mesa do Catar, competição do Circuito Mundial. Sétimo melhor do mundo, o mesatenista carioca atropelou o indiano Anthony Amalraj, por 4 sets a 0, em pouco mais de 25 minutos de partida, assegurando a classificação às oitavas de final que terão início daqui a pouco, às 13h50 (horário de Brasilía).

O duelo pelas oitavas será contra o francês Simon Gauzy, 21º no ranking mundial, e companheiro de CAlderno no clube alemão Liebherr Ochsenhausen, onde ambos jogam. A partida terá transmissão ao vivo da ITTV (sigla em inglês da Federação Internacional de Tênis de Mesa).

Calderano e Gayzi já foram parceiros em torneios de duplas no Circuito Mundial. Como adversários, só duelaram uma vez como profissionais: no Aberto da Áustria, em 2017, e na ocasião o francês venceu o brasileiro. Antes, em competições juvenil e sub-21, os mesatenistas se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.

