Plataforma de ensino profissionalizante vai distribuir um milhão de bolsas integrais de estudos

O Brasil possui cerca de 12 milhões de desempregados e 74% dessa multidão é formada por brasileiros com até 39 anos. Com o compromisso de ajudar esses jovens a saírem dessa situação, a escola profissionalizante criou o programa 1 Milhão de Bolsas Trilhas do Sucesso, cujo objetivo é transformar a vida profissional de quem quer rapidamente se reposicionar no mercado de trabalho por meio da oferta de bolsas de estudos integrais a jovens de todo o país.

“Entre os desempregados, cerca de 25% está sem trabalho há mais de dois anos, o que significa que é um grande contingente de pessoas sem qualificação suficiente para conseguir uma recolocação. Nossa grade de cursos foi pensada para ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento nas profissões que mais oferecem empregos hoje, como Assistente Administrativo. Criamos conteúdos focados em carreiras sem exigência de nível superior, mas que podem colocar os bolsistas um passo à frente dos demais candidatos, que não têm formação para incluir em seus currículos”, diz Carlos Vasconcelos, um dos idealizadores do Trilhas do Sucesso.

Ao participar do programa, os bolsistas poderão escolher um entre os 35 cursos de capacitação profissional disponíveis no site www.trilhasdosucesso.com.br/ querobolsa . Os contemplados precisam ter idade mínima de 16 anos e ter iniciado e/ou concluído ensino médio para poderem ter acesso a uma bolsa. Os cursos possuem 40 horas/aula e devem ser concluídos no prazo de um mês. Ao finalizar o curso escolhido, o profissional receberá um certificado de conclusão em PDF.

A campanha nacional 1 Milhão de Bolsas Trilhas do Sucesso começa no dia 18 de março e fica disponível até 31 de dezembro deste ano. A plataforma de educação à distância permite que os bolsistas tenham acesso a cursos nas áreas de informática, negócios, habilidades emocionais, saúde, produtividade e finanças. Os cursos são online e podem ser feitos pelo celular ou pelo computador.

O portal de ensino foi idealizado pela empresa Avante Brasil, que investiu mais de R$ 1,7 milhão na elaboração e manutenção do projeto. “Após se beneficiar de sua bolsa integral, o profissional que desejar continuar aprimorando seu currículo poderá se matricular na plataforma e realizar todos os outros cursos profissionalizantes que disponibilizamos, tanto os de capacitação (40h/a), quanto os de qualificação, que possuem 240 horas/aula e os formam para exercer até 18 profissões, como porteiro, vendedor, assistente administrativo, entre outras. É uma grande oportunidade para quem deseja se profissionalizar para disputar as vagas de emprego com carteira assinada disponíveis atualmente ou para aprimorar suas habilidades como autônomo, de modo a ampliar a renda e a qualidade de vida neste momento de crise nacional”, destaca Rômulo Afonso, também idealizador da plataforma e um dos diretores da Avante Brasil.

Sobre a Avante Brasil:

A Avante Brasil é uma empresa com foco exclusivo em soluções relacionadas à educação a distância (EAD). Criada em 2009, a empresa acumulou um portfólio com dezenas de clientes que incluem o Governo brasileiro e organizações nacionais e internacionais, incluindo diversas empresas privadas e órgãos como a ONU/PNUD. A empresa atua em três grandes áreas: Estrutura (customização, hospedagem e manutenção da plataforma de ensino online), Suporte (consultoria, treinamento e atendimento aos alunos e gestão pedagógica) e Desenvolvimento – produção de conteúdos em textos, áudios, locuções, podcasts, videoaulas e transposição de cursos completos para o universo EAD.

