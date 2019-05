Quer saber como conseguir um emprego agora?

Confira aqui como planejar a conquista da vaga que sempre desejou

Você sabe que a situação do país não está fácil para ninguém e vive se perguntando como conseguir um emprego agora? Então respire fundo e confira estas dicas que separamos para você estruturar sua busca e planejar com calma sua evolução profissional.

1 Pesquise sua faixa salarial

Para ter certeza que seu salário não é condizente com sua realidade, faça uma pesquisa na internet e em revistas especializadas em carreira. Leve em conta seu tempo de experiência para conseguir um emprego.

2 Entre em contato com comunidades profissionais

Vasculhe suas mídias sociais, faça contatos, pergunte de forma genérica se eles possuem informações sobre o mercado de trabalho. Você pode fazer isso de forma mais discreta também, dirigindo-se de forma privada aos coordenadores dos grupos.

3 Faça uma lista das empresas dos sonhos

Muitas pessoas não se permitem “querer”, “desejar” trabalhar em determinadas empresas. Pois saiba que quem não arrisca, não petisca. Faça uma lista das empresas que você admira, da sua área de atuação ou da área para qual pretende migrar. Anote seus valores, desafios, projetos em destaque, procure na internet quais são as vagas que ela oferece no momento. Fique de olho diariamente para conseguir um emprego!

4 Não minta de forma alguma

Valorize todas as atividades que você já fez que podem ser do interesse da empresa. Seja em determinado projeto, na relação com consumidores finais ou de perfil mais técnico.

Veja íntegra no Vagas.com