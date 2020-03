Covid-19: após primeiro caso no Pará, federação suspende futebol

Com paralisação “forçada” no Amapá, só Roraima mantém jogos no país

O Campeonato Paraense está paralisado por tempo indeterminado como forma de prevenção ao novo coronavírus. A medida foi tomada nesta quinta (19) pela Federação Paraense de Futebol (FPF) após a confirmação, na última quarta (18), do primeiro caso de covid-19 no estado.

“Tendo em vista o agravamento dos sinais de propagação da covid-19 em nossa jurisdição e especialmente a notícia oriunda da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará [Sespa] confirmando o primeiro caso de paciente portador do coronavírus em Belém do Pará, resolve suspender, sine e die, a realização de todos os jogos das competições profissionais e não profissionais organizadas pela FPF”, diz o documento assinado pelo presidente da entidade, Adélcio Magalhães Torres.

Mais cedo, ainda nesta quinta, os dois principais times do estado, Paysandu e Remo, já tinham informado que solicitariam à FPF a paralisação total do Campeonato Paraense. “Ciente das possíveis consequências da pandemia, o clube comunica ainda que adotará medidas administrativas para proteger seus colaboradores, entra elas o afastamento dos profissionais do grupo de risco, a paralisação de todos os esportes e o trabalho em home office”, afirma a nota do Remo, divulgada nas redes sociais.

Na última segunda (16), após decreto expedido pelo governador Hélder Barbalho orientando a não realização de eventos com mais de 500 pessoas, o presidente da federação anunciou a suspensão do estadual. No dia seguinte, porém, a entidade voltou atrás “atendendo pedido dos representantes dos clubes”, que decidiram pela continuidade do torneio com realização dos jogos com portões fechados, segundo nota publicada no site da FPF. O encontro também tinha definido a disputa das duas últimas rodadas da primeira fase entre os próximos sábado (21) e quarta-feira (25). Com a paralisação do campeonato, essas definições deixam de valer.

Com a pausa do Paraense, são 26 os estaduais do país paralisados por conta da covid-19. Ainda nesta quinta (19), o Campeonato do Amapá (estado que ainda não registrou casos da doença) teve as partidas suspensas após comunicado da Polícia Militar informando sobre a impossibilidade de oferecer segurança às partidas devido às “recentes medidas de segurança adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus”. O Amapaense vinha sendo realizado com portões fechados.

Por enquanto, só o Campeonato Roraimense está em andamento. A competição, a princípio, continua até a próxima terça (24), data da final do primeiro turno, sem público. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou os torneios nacionais que organiza, mas deixou às entidades de cada estado a definição sobre seus próprios eventos.

