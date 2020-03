G7 diz que vai manter expansão fiscal para combater coronavírus

Ações visam restaurar crescimento e a confiança abalados pela covid-19

Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais do G7 se comprometeram hoje (24) a ampliar as ações fiscais e monetárias pelo tempo necessário para restaurar o crescimento e a confiança abalados pelo coronavírus (covid-19). O Grupo dos Sete (G7) reúne os países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Em comunicado divulgado após uma ligação semanal na manhã desta terça-feira, o grupo afirmou: “Faremos o que for necessário para restaurar a confiança e o crescimento econômico e proteger empregos, negócios e a resiliência do sistema financeiro. Também prometemos promover o comércio e o investimento globais para sustentar a prosperidade.”

Reuters

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...