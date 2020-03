Ortorexia: obsessão por uma dieta saudável pode virar doença

Especialista explica como identificar os sintomas do transtorno, que aumenta o risco de deficiências nutricionais e abala a qualidade de vida

A ortorexia nervosa é um transtorno marcado pela obsessão em comer apenas alimentos considerados saudáveis, quem sofre com esse distúrbio não se importa tanto com o ganho de peso e as calorias de cada alimento, mas sim com a “pureza” e a composição de tudo o que consome e também com o modo de preparo.

A doença ainda não é reconhecida oficialmente como uma desordem psiquiátrica, como acontece com a anorexia ou a bulimia, por exemplo, mas pode, em breve, entrar na lista, pelo tamanho do seu impacto na qualidade de vida.

De acordo com Isabela Lorizola, consultora em nutrição da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), essas pessoas ficam preocupadas na fabricação ou produção dos alimentos e se são usados conservantes artificiais, pesticidas e hormônios, além de ficarem de olho na forma de preparo das refeições.

“Seguir a visão de alimentação saudável mais radical e pelo fato de a dieta ser mais restritiva, pode resultar em perda excessiva de peso e, consequentemente, apresentar sinais de desnutrição, como enfraquecimento dos fios de cabelo, problemas de pele ou interrupção da menstruação, anemia ou alterações na frequência cardíaca”, explica.

Mas como identificar os sintomas? O médico norteamericano Steven Bratman, explica:

O tempo gasto pensando em alimentação saudável todos os dias interfere de um jeito negativo em diversas outras áreas da vida. Condena os hábitos alimentares dos outros e fica ansioso e culpado ao consumir produtos não saudáveis. Paz interior, autoestima, segurança, felicidade e prazer estão diretamente ligados ao que consome. Não deixa de lado a dieta, mesmo quando quer ou em ocasiões especiais (ignore este item se o motivo for recomendação médica).

