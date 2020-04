Macapá registra 12 casos confirmados de Covid-19

O Município de Macapá registrou 12 casos positivos e 413 suspeitos de Coronavírus. A atualização ocorreu durante esta quinta-feira, 2 de abril. Ao todo, o Município já notificou 611 casos suspeitos. Deste número, 186 foram descartados, 12 confirmados e 413 suspeitos aguardam resultado dos exames.

Dos 12 casos positivos em Macapá, 7 tiveram amostras colhidas pela UBS Lélio Silva e foram notificados positivos pelo Instituto Evandro Chagas, duas amostras colhidas e notificadas positivas foram realizadas por laboratório particular e os três últimos casos foram colhidas as amostras e notificadas positivas dois pelo Laboratório Central do Amapá (Lacen/AP) e um em laboratório particular.

Casos confirmados

O primeiro é de uma mulher de 36 anos, que deu entrada na UBS e passa bem. O segundo caso atestado positivo é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, desembargador João Guilherme Lages. Ele já estava sendo monitorado pelo Município, mas fez o exame em um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde. O terceiro é de uma mulher de 31 anos, que também se encontra em isolamento domiciliar e clinicamente estável.

O quarto caso positivo é de uma paciente de 36 anos, que recebeu atendimento e fez a coleta do exame na UBS Lélio Silva. O quinto é um homem de 63 anos. Já o sexto é um homem de 45 anos. O sétimo caso é uma mulher de 38 anos e o oitavo é uma mulher de 36 anos. Os outros dois casos positivos foram divulgados pelo Governo do Estado, são uma mulher e um homem, de 39 e 58 anos de idade, respectivamente, ambos de Macapá.

Nesta quarta-feira, 1º de abril, o caso positivo notificado é de um homem de 41 anos, que está em isolamento domiciliar. E o caso registrado nesta quinta é de um homem de 57 anos, que fez o exame e foi notificado positivo por um laboratório particular credenciado.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela saúde municipal.

Dicas básicas:

– Lave as mãos com água e sabão antes de entrar em casa;

– Se não puder lavar as mãos antes de entrar, evite tocar nas coisas antes de lavar as mãos;

– Tire os calçados e higienize;

– Se precisar trazer as roupas para dentro, coloque-as em um cesto para lavar separado;

– Não cumprimente crianças, cônjuges ou outras pessoas que morem na casa antes de trocar de roupa e lavar as mãos;

– Se possível, tome banho assim que chegar;

– Desinfete celular, chaves e cartões bancários com álcool 70%;

– Mochilas e bolsas de uso diário também devem ser higienizados;

– Limpe as embalagens que trouxe com solução de água sanitária (20 ml para cada 1 litro de água);

– Lave alimentos com água e sabão e os deixe 10 minutos imersos em solução de água sanitária (20 ml para cada 1 litro de água).

