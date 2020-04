5 ferramentas para manter os alunos engajados durante a quarentena

Sem a presença dos professores e colegas, é preciso ter ainda mais foco para manter a motivação dos estudantes para uma aula virtual

CURITIBA, 16/04/2020 – Para garantir a segurança de alunos, professores e colaboradores durante a pandemia do novo coronavírus, escolas e universidades de todo o país estão com as atividades presenciais suspensas. Mas para que os estudantes não percam contato com os conteúdos e, principalmente, com o ritmo de aprendizado, diversas instituições já começaram a ministrar aulas à distância ou em ambiente virtual.

Junto com a transição para o ambiente online, surgem também os desafios para manter os alunos envolvidos, engajados e motivados para uma aula virtual. Para ajudar pais e professores nessa tarefa, o coordenador do ISAE LAB – laboratório de soluções educacionais do ISAE Escola de Negócios (www.isaebrasil.com.br), Vitor Locatelli, traz 5 ferramentas que podem ser usadas para quebrar o distanciamento entre professor e aluno.

Google Drive

O Google Drive já tem ajudado muita gente na hora de armazenar documentos, fotos e vídeos sem consumir espaço na memória do computador ou smartphone, mas uma função que ainda é pouco explorada e pode ajudar muito na hora da aula virtual é a opção de criar documentos de texto, planilhas e até apresentações de slide compartilhadas. “Na plataforma, o professor pode criar um arquivo e compartilhar com um grupo de alunos para que produzam atividades de forma simultânea, sem precisar ficar salvando o arquivo e enviando por e-mail”, explica o especialista.

Kahoot

“O mesmo dinamismo que o professor tem em um ambiente físico de aula, deve existir no ambiente virtual”, afirma Locatelli. Dito isso, o coordenador do laboratório de soluções educacionais indica a ferramenta Kahoot, uma plataforma que transforma questionários em uma competição para ver quem fica em primeiro lugar no podium, para tornar a aula online mais dinâmica. “Abusando da gamificação, esta ferramenta permite que o professor crie seus questionários de múltipla escolha e coloque todos os alunos para competir. No final, quem acertar mais questões em menos tempo ganha”, completa ele. Além do Kahoot, uma outra plataforma semelhante é o Quizizz, também super interativa.

Mentimeter

Se o professor quiser mais possibilidades de interação com os alunos, o Mentimeter oferece questionários com opções diversas de resultados, como um ranking das alternativas mais escolhidas, uma escala (de 0 a 10, por exemplo) que calcula automaticamente a média das respostas da turma ou até uma nuvem de palavras. “Uma boa forma para usar esta ferramenta é conduzir uma discussão com a turma sobre os resultados de uma pesquisa feita com os próprios alunos acerca de um determinado tema”, diz. “O legal desta ferramenta é que os resultados vão aparecendo em tempo real, conforme os alunos vão respondendo”, completa o especialista.

Coggle

Para aqueles professores que amam fazer mapas mentais ou diagramas para explicar algum conteúdo, o Coggle é uma ferramenta que pode ajudar muito. Além de ser uma ferramenta fácil de usar e bastante intuitiva, os mapas podem ser compartilhados e editados de forma colaborativa com os alunos ou até mesmo entre grupos de trabalho.

Flipgrid

“Estimular os alunos a criarem vídeos como forma de resposta pode ser uma boa opção para desenvolver a comunicação e criatividade deles”, conta Locatelli. O Flipgrid possibilita a criação de atividades para serem respondidas através de vídeos criados dentro da própria plataforma. Além disso, a plataforma oferece opções para editar o vídeo com filtros e outros recursos. “O Flipgrid é uma comunidade fechada onde só o professor e a turma podem ver o vídeo que foi criado, dessa forma ninguém precisa se expor nas redes sociais”, diz ele.

