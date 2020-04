Inscrições para Concurso Público do Colégio Naval são prorrogadas até 26 de abril

As inscrições são feitas pela internet e a taxa de inscrição, que custa R$ 65, poderá ser paga até o dia 30 de abril

Manaus – A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o Concurso Público do Colégio Naval (CN) até o próximo dia 26 (domingo). São 143 oportunidades para rapazes brasileiros (nato), com 15 anos completos e menos de 18 no dia 1º de janeiro do ano de incorporação, além do Ensino Fundamental completo e demais requisitos. Após a realização do concurso, o curso tem seu prosseguimento sob regime de internato no período de três anos no qual serão ministradas disciplinas de Ensino Médio e formação militar naval.

Durante o curso, há diversos benefícios, como bolsa-auxílio de R$ 1.044 mensais, alojamento, alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar e alimentação.

As inscrições para o concurso do Colégio Naval serão aceitas até o dia 26 de abril de 2020 pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa de inscrição custa R$ 65 e o candidato pode fazer o pagamento até o dia 30 de abril (quinta-feira).

A isenção da taxa pode ser solicitada por meio do e-mail [email protected], daquele que pertença à família inscrita no CadÚnico, do governo federal, com renda familiar inferior ou igual a meio salário-mínimo e bem como para os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Prova

Os candidatos farão Prova Escrita Objetiva, que será realizada em dois dias seguidos. No primeiro dia são aplicadas provas de matemática (20 questões) e de inglês (20 questões). Já no segundo dia, os candidatos realizarão provas de português (20 questões), estudos sociais (12 questões), ciências (18 questões) e redação. Aqueles que passarem na prova realizarão os testes complementares, que são formados por inspeção de saúde, teste de aptidão física (corrida e natação), avaliação psicológica, verificação de documentos e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração.

