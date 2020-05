Ariane Velasc

Enviar respostas automáticas no WhatsApp é muito útil, principalmente para contas comerciais que precisam atender uma grande quantidade de clientes por dia – e contam com a ajuda do mensageiro para isso.

Felizmente, o próprio WhatsApp Business (Android | iOS) permite agendar suas respostas automáticas e se comunicar em tempo integral com clientes. Além de contribuir para a otimização de seu tempo, o recurso também impede que você perca clientes por falta de contato.

Naturalmente, nada impede que você use um aplicativo também em sua conta pessoal para responder amigos e familiares automaticamente. Se você quer saber mais sobre como ele funciona, leia a seguir.

Como configurar uma mensagem automática no WhatsApp Business

Mensagem de ausência

Passo 1: abra o WhatsApp Business em seu smartphone e toque no ícone de menu, localizado no canto superior direito da tela.

Passo 2: toque em “Configurações” para acessar suas preferências.

Passo 3: acesse “Configurações da empresa” para configurar suas respostas automáticas. Depois, toque em “Mensagem de ausência” para configurar a resposta automática que é enviada aos seus clientes quando você não pode falar.

Passo 4: ative a opção “Enviar mensagem de ausência” e toque no ícone de lápis ao lado de “Mensagem de ausência” para digitar sua resposta automática.

Passo 5: edite o texto disponível da maneira que preferir. Se não quiser, é só tocar em “Ok” para deixá-la gravada. Por fim, é só salvar, no canto superior direito.

