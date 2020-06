Prefeitura de Macapá lança edital para contratação temporária de assistente social

A Prefeitura de Macapá lançou nesta terça-feira, 2 de junho de 2020, o edital do Processo Seletivo Simplificado para área de assistência social para a contratação temporária de novos profissionais para atuar no combate à Covid-19. O edital está disponível no link: http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br/inscricao/edital-no-011-2020-gestao-pmm-i-processo-seletivo-simplificado-para-area-da-assistencia-social/.

As inscrições são gratuitas e seguem até as 18h do dia 4 de junho de 2020, pelos e-mails que se encontram no link: http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/ANEXO-II-EMAILS.pdf. Serão disponibilizadas 60 vagas para assistente social, pedagogo, psicólogo, sociólogo, técnico em informática, assistente administrativo, digitador, entrevistador e cuidador social, motorista e serviços gerais.

Segundo o prefeito de Macapá, Clécio Luís, o aumento do número de casos na capital amapaense e a carência no quadro são fatores contribuintes para a realização da abertura do processo. “Infelizmente, essa doença tem afastado muitos profissionais que atuam na linha de frente, entre eles os da Assistência Social. Por isso, precisaremos reforçar nossas equipes que, além dessas 60 vagas temporárias, faremos a convocação de mais 18 candidatos aprovados no último concurso público da Assistência Social”, destacou.

As contratações terão prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal. O processo seletivo se dará por meio de análise curricular, seguindo critérios estabelecidos em edital, disponibilizado no site da Prefeitura de Macapá. De acordo com o secretário de Gestão, Michel Fonseca, o candidato deve ficar atendo a todas as exigências estipuladas. “Vale ressaltar que ele deverá enviar, além do currículo profissional, os documentos digitalizados exigidos, constantes nos itens 5.1 e 5.2 do edital”, explicou.

Ainda de acordo com Fonseca, o novo processo abre vagas para profissionais com mais de um vínculo, desde que tenham horários compatíveis. O resultado será divulgado dia 10 de junho, no site da prefeitura (www.macapa.ap.gov.br). Os candidatos habilitados deverão se apresentar munidos dos documentos comprobatórios, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hildemar Maia, localizada na Avenida Cônego Domingos Maltês, nº 52, Trem.

Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual mínimo de 5% das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do certame.

Das vagas

Nível superior:

Assistente social – ampla concorrência: 12/ Pessoas com deficiência: 01

Pedagogo – ampla concorrência: 03 / Pessoas com deficiência: 00

Psicólogo – ampla concorrência: 05 / Pessoas com deficiência: 01

Sociólogo – ampla concorrência: 03 / pessoas com Deficiência: 00

Nível técnico:

Técnico em informática – ampla concorrência: 03/ Pessoas com deficiência: 00

Nível médio:

Assistente administrativo – ampla concorrência: 07/ Pessoas com deficiência: 01

Digitador social – ampla concorrência: 10/ Pessoas com deficiência: 01

Entrevistador social – ampla concorrência: 10/ Pessoas com deficiência: 01

Cuidador social – ampla concorrência: 03/ Pessoas com deficiência: 00

Motorista – ampla concorrência: 02/ Pessoas com deficiência: 00

Serviços gerais – ampla concorrência: 02/ Pessoas com deficiência: 00

Salário inicial

Assistente social – R$ 2.100,00

Pedagogo – R$ 2.100,00

Psicólogo – R$ 2.100,00

Sociólogo – R$ 2.100,00

Técnicos em informática – R$ 1.216,80

Assistente administrativo – R$ 1.045,00

Digitador social – R$ 1.045,00

Entrevistador Social – R$ 1.045,00

Cuidador social – R$ 1.045,00

Motorista – R$ 1.045,00

Serviços gerais – R$ 1.045,00

Cronograma

– Lançamento do edital – 02/06/2020 (terça-feira);

– Prazo de inscrição – 02, 03 e 04/06/2020 (terça, quarta e quinta-feira);

– Avaliação da Junta Médica para pessoas com deficiência- 08/06 (segunda-feira) – das 8h às 14h;

– Análise documental – 05, 06 e 08/06 (sexta, sábado e segunda-feira);

– Publicação do Resultado – 10/06 (quarta-feira);

– Apresentação – 12/06/20 (sexta-feira).

