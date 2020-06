Embrapa abre inscrições para segundo curso online de produção de sementes e mudas

Devido ao grande número de inscrições para a primeira edição do curso online Produção e Tecnologia de Mudas e Sementes, com mais de 1.500 interessados em fila de espera, a Embrapa Semiárido decidiu ampliar o público atendido e realizar uma segunda edição. A nova capacitação será realizada entre os dias 15 e 26 de junho.

O curso é voltado para produtores, técnicos, estudantes, professores e demais interessados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir da terça-feira, dia 9 de Junho, pelo site www.embrapa.br/semiarido.

Para a pesquisadora da Embrapa Semiárido Bárbara França Dantas, organizadora do evento, “o setor de sementes brasileiro, seja ele de grãos, hortaliças, forrageiras ou florestais, é essencial para a manutenção dos padrões de eficiência do agronegócio nacional”. Por isso a realização do curso, em que serão apresentadas as principais e mais modernas técnicas para a produção de sementes e mudas de alta qualidade.

A programação contempla videoaulas, material bibliográfico e técnico-científico para consulta e aulas tira-dúvida online, totalizando carga horária de 60 horas. O curso é ministrado por professores e pesquisadores de renome da área de sementes e mudas, que apresentarão seus trabalhos de pesquisa e conhecimentos sobre o assunto.

Serão abordados temas como a multidisciplinaridade da ciência e tecnologia de sementes, formação, desenvolvimento, maturação e composição química de sementes, fatores que afetam a produção, causas e métodos para superar a dormência, avaliação do desempenho germinativo, conceitos de qualidade, vigor e fatores que o afetam, patógenos transmitidos por sementes e métodos de controle, controle de insetos em sementes armazenadas, legislação sobre sementes e mudas, além do manuseio, beneficiamento e embalagem.

