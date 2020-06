Inscrições abertas para o 7º Prêmio ABDE-BID de Artigos 2020

Com categoria exclusiva sobre Covid-19 e R$ 32 mil em premiação, iniciativa estimula reflexão em torno do desenvolvimento e papel do fomento na economia brasileira

Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (Sistema OCB), o Prêmio ABDE-BID de Artigos 2020 está com inscrições abertas até o dia 28 de agosto. Voltado a todos os segmentos da sociedade, podem participar membros de universidades e de organismos de pesquisa, e funcionários das instituições do Sistema Nacional de Fomento (SNF). A ideia é unir diferentes setores em prol do desenvolvimento.

Especial Covid-19: desafios e medidas de enfrentamento, dividida em dois grupos: Debates e Propostas, e Melhores práticas do SNF na crise da Covid-19. O grupo Debates e Propostas é aberto para contribuições de ampla concorrência, enquanto Melhores práticas do SNF na crise da Covid-19 é restrito a membros das instituições do Sistema Nacional de Fomento. Este ano, a premiação conta com a categoria, dividida em dois grupos: Debates e Propostas, e Melhores práticas do SNF na crise da Covid-19. O grupo Debates e Propostas é aberto para contribuições de ampla concorrência, enquanto Melhores práticas do SNF na crise da Covid-19 é restrito a membros das instituições do Sistema Nacional de Fomento.

Além da novidade, a edição também contempla os tradicionais temas do Desenvolvimento e do Cooperativismo de Crédito. Podem participar textos coletivos ou de autores individuais. Os artigos serão avaliados por uma Comissão Julgadora independente, homologada pela Diretoria da ABDE, que definirá os resultados

O vencedor em cada uma das categorias tradicionais receberá R$ 8 mil e o segundo colocado, R$ 4 mil. Já na categoria Especial Covid-19, exclusiva dessa edição, o ganhador do grupo Debates e propostas receberá R$ 8 mil e o do grupo Melhores práticas” do SNF na crise da Covid-19 ganhará um curso in company com tema escolhido pela instituição premiada e um webinar sobre a solução apresentada. Todos os trabalhos vencedores serão publicados na revista Rumos, publicação oficial da ABDE.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://abde.org.br/ . A divulgação dos vencedores será realizada em 5 de outubro e a entrega do prêmio no dia 9 de novembro.

Sobre as categorias

Categoria 1 – Desenvolvimento em debate: os artigos devem abordar assuntos relevantes ao processo de desenvolvimento, podendo utilizar abordagens macro e/ou microeconômicas. Pode-se tratar sobre o desenvolvimento de instrumentos financeiros com enfoque em modelos públicos, privados e/ou do papel do mercado de capitais para o financiamento ao investimento, da inter-relação entre o financiamento de longo prazo e o desenvolvimento econômico, do processo de planejamento para o desenvolvimento, da natureza institucional do sistema financeiro, bem como de teorias de desenvolvimento de longo prazo.

Categoria 2 – Especial Covid-19: desafios e medidas de enfrentamento: considerando os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19, premiará contribuições analíticas e melhores práticas de instituições do SNF para mitigar os impactos imediatos da crise e/ou promover a recuperação da economia brasileira. É dividida em dois grupos: Debates e propostas (aberto para receber contribuições de ampla concorrência) e “Melhores práticas” do SNF na crise da Covid-19 (restrito a funcionários das instituições do SNF).

Categoria 3 – Sistema OCB Desenvolvimento e Cooperativismo de Crédito: os artigos devem abordar a relação entre o cooperativismo de crédito e o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, estratégias de colaboração financeira para o desenvolvimento regional, estratégias colaborativas e novos instrumentos de Fintech.

SERVIÇO

7ª Edição do Prêmio ABDE-BID de Artigos

Inscrições: até 28 de agosto de 2020

Divulgação dos vencedores: 5 de outubro de 2020

Entrega do prêmio: 9 de novembro de 2020

Curtir isso: Curtir Carregando...