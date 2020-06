Secretário do Tesouro deixará cargo entre fim de julho e agosto

Ele disse que comunicou decisão ao ministro da Fazenda

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, deixará o cargo entre o fim de julho e início de agosto.

Em nota, ele disse hoje (15) que “comunicou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a intenção de deixar o cargo”.

“A saída deverá ocorrer entre o fim de julho e o início de agosto, período no qual seguirei à frente do Tesouro e ajudarei no processo de transição para o novo secretário”, informou.

Na nota, o secretário destacou, ainda, que as diretrizes da política fiscal serão mantidas, mesmo com a sua saída.

“Todo o restante da equipe do Tesouro permanece, e nada muda com relação às diretrizes atuais da política fiscal, que são as diretrizes do próprio ministro Paulo Guedes”, finalizou.

EBC

