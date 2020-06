XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz será lançado na próxima terça-feira (30) pela TV Cultura do Pará

O Theatro da Paz será palco de recital com o tenor Atalla Ayan juntamente com a pianista Adriana Azulay e as sopranos Lanna Bastos, Hosana Ramos e Kézia Andrade, no dia do lançamento do festival. Foto: Bruno Leão

O XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz será lançado na próxima terça-feira (30), a partir das 18h, com uma apresentação ao vivo na TV Cultura do Pará e recital com o tenor Atalla Ayan, a pianista Adriana Azulay e as cantoras Lanna Bastos, Hosana Ramos e Kézia Andrade, direto do palco do Theatro da Paz. O programa terá duração de 1h30 e contará com a presença da Secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal; Daniel Araújo, diretor geral do Festival; Jena Vieira, diretora artística; Nandressa Nuñez, diretora de produção, além de depoimentos de convidados para a edição 2020. Na ocasião, será apresentado um panorama das atividades previstas para este ano, com formato adaptado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Essa é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM), com apoio da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa). Nesta edição, com ênfase na formação de profissionais da cadeia artística das artes musicais e cênicas, serão ofertadas 80 bolsas para o II Curso de Formação em Ópera, sendo 40 destinadas a cantores líricos e 40 para técnicos de teatro. O curso terá duração de cinco meses, via plataforma digital, com oito oficinas para cada grupo.

“Essa ampliação da política de formação profissional do festival responde de maneira muito assertiva aos novos desafios impostos pela pandemia. A inclusão de técnicos na grade formativa, o modelo de aulas remotas e o fato de que aumentamos em quatro vezes o alcance dos profissionais selecionados para o programa de bolsas consolida o projeto que estamos construindo de transformar o nosso Theatro da Paz, num futuro próximo, em Teatro-escola”, afirma a secretária Ursula Vidal.

Para o diretor geral do Festival de Ópera, Daniel Araújo, trata-se de um momento para experimentar novas formas de realização do festival, que está prestes a completar duas décadas de existência e incentivar cada vez mais a mão de obra para esse tipo de espetáculo. “Em março, já estávamos com tudo programado para este ano e, então, com a pandemia, precisamos nos adaptar para os mecanismos de interação virtual e adequar o projeto do festival. Fizemos testes e ajustes para que esse novo formato contemplasse não só os artistas como toda a cadeia produtiva da ópera, já que o setor da cultura foi o primeiro que parou”, comenta.

A diretora artística Jena Vieira destaca que essa é uma fase de reinvenção do espetáculo, com ações que serão capazes de abranger o Estado inteiro, possibilitando que artistas e produtores que não estejam fisicamente em Belém possam ser contemplados com o curso. “Estudamos como outros teatros no Brasil e no exterior estão fazendo seus concertos e como as novas mídias e novas tecnologias são fundamentais. Nesse formato virtual, todo o Pará poderá participar do festival por meio do nosso site, canais e redes sociais”, celebra.

Com a missão de produzir o festival, a diretora de produção Nandressa Nuñez também acredita na relevância das mudanças do evento, recordando que ano passado já foi apresentado um festival diferenciado. “Pela primeira vez na história, fizemos a itinerância pelos Territórios pela Paz, em bairros periféricos, e a implementação do primeiro curso de formação. Este ano, ampliamos as vagas para o curso de formação e queremos contemplar, além de cantores líricos, figurinistas, cenógrafos, maquiadores, diretores de palco, contrarregras, etc., visando uma forma de capacitar e garantir recursos a esses profissionais”, explica.

Recital

O tenor paraense Atalla Ayan, reconhecido internacionalmente e com presença constante nas principais cenas líricas do mundo, juntamente com a pianista Adriana Azulay e as sopranos Lanna Bastos, Hosana Ramos e Kézia Andrade, apresentarão um recital composto por árias de Giacomo Puccini, como “Donna non vidi mai”, da ópera Manon Lescaut, “Recondita Armonia” e “E lucevan le stelle”, de Tosca, “Nessun Dorma”, de Turandot, “Quando m’en vo”, de La Bohème, “Chi il bel sogno di Doretta”, de La Rondine e “O mio babbino caro”, de Gianni Schicchi. Do compositor Gaetano Donizetti, “Una furtiva lagrima”, da ópera L’elisir d’amore; de Charles Gounod, “Ah! Je ris de me voir si belle”, da ópera Fausto; de Gustave Charpentier, “Depuis le jour”, da ópera Louise, além da canção “Minha Terra”, do compositor paraense Waldemar Henrique. Como encerramento, o dueto “Brindisi”, da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

Formação

As inscrições para os cursos de formação são gratuitas e poderão ser realizadas a partir da próxima quarta-feira (01/07) até o dia 10/07, pelo sítio www.festivaldeoperatp.com, que poderá ser acessado a partir do dia 30, junto com o lançamento do Festival de Ópera. Os selecionados terão aulas via plataforma digital até dezembro. Aos cantores, serão ofertados os cursos: Criação de Conteúdo Digital; Preparação de Repertório; Preparação Musical de Cenas de Ópera; Introdução à História da Ópera; Análise e Construção dos Personagens; Estudo do Texto Dramático; Dicção para Cantores e Preparação, Criação e Interpretação Teatral para Cantores de Ópera. Para os técnicos, as oficinas serão: Noções Básicas de Leitura de Partitura Musical; Direção de Palco e Contrarregragem; Introdução à Sonorização em Ópera; Introdução à Iluminação Cênica na Ópera; Noções Básicas de Direção de Ópera; Maquiagem Artística para a Ópera; Preparação de Legenda de Ópera e Figurino para Espetáculos de Ópera.

Para a inscrição, os cantores deverão enviar um vídeo em que apresentam uma peça musical e os técnicos currículo e portfólio, de acordo com o edital, que pode ser acessado a partir de terça-feira (30), no sítio www.festivaldeoperatp.com. O resultado com os selecionados será divulgado no dia 24/07 e as aulas têm previsão de início para o dia 03/08, conforme cronograma abaixo:

Julho

1 a 10 – Inscrição

11 a 15 – Validação

16 e 17 – Prazo recursal

18 – Lista homologada de concorrentes

19 a 23 – Análise de candidaturas

24 – Publicação do resultado

27 e 28 – Prazo recursal

29 a 31 – Matrículas

Agosto

03 – Início das aulas

Serviço

Lançamento – XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz

Data: 30/06/2020

Hora: 18h – via TV Cultura do Pará – Canal 2.1

Curtir isso: Curtir Carregando...