Fies 2020.2: inscrições começam nesta terça-feira (21)

Saiba como e quem pode realizar o procedimento

Começa nesta terça-feira, 21, o período para inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente às vagas ofertadas para o segundo semestre de 2020. O procedimento deve ser realizado até o dia 24 de julho no site do programa. O pré-requisito principal é ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010.

Podem se candidatar quem obteve um mínimo de 450 pontos na soma das provas objetivas e não zerou a redação. A renda familiar é outro requisito fundamental para estar apto a participar da seleção. É necessário ter uma renda per capita de até três salários mínimos ou de até cinco salários mínimos para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies).

O processo de inscrição deve ser feito primeiramente por acesso na conta única do governo, por meio do portal. Após fazer o cadastro, o candidato será direcionado para a página do Fies, onde poderá dar seguimento à inscrição.

Quando os resultados forem divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) o estudante deve complementar a sua inscrição e comparecer à CPSA da instituição de ensino para emitir o documento de regularidade e contratar o financiamento.

Como funciona o Fies?

O financiamento é destinado a cursos superiores em instituições de ensino privadas. A parte do curso que será financiada pelo Fies só deve ser paga após o estudante concluir a graduação de acordo com o valor das parcelas fixadas em contrato no momento da adesão ao programa junto com o banco. Semestralmente, os beneficiários precisam fazer a renovação do Fies por meio do aditamento, esse procedimento é obrigatório para garantir a continuidade no programa.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...