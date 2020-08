Caixa atualiza informações sobre auxílio emergencial

Calendário de pagamento para novos beneficiários foi divulgado hoje



O presidente da Caixa Econômica Federal , Pedro Guimarães, participou de entrevista online, nesta segunda-feira (3), sobre operação de pagamento do auxílio emergencial.

Veja entrevista na íntegra

O Ministério da Cidadania publicou hoje (3) no Diário Oficial da União portaria com calendário de pagamento do auxílio emergencial para beneficiários que tenham feito contestação ao resultado do cadastro e foram considerados elegíveis. Saiba mais.

