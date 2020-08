Momento Espírita: Uma hora a mais…

O que você faria com uma hora a mais por dia? Já pensou nisso?

É comum reclamarmos que o dia é curto, que as horas voam. Final de semana e feriado, então, nem se fala: mal começam e já estão terminando.

E, durante a semana, há tanto que fazer: escola, trabalho, lar, estudo, tarefas, tarefas…

É bem possível que tenhamos sonhado com uma hora a mais no dia.

Mas, o que faríamos com essa hora extra, se ela nos fosse dada?

Determinada revista realizou a pesquisa e descobriu coisas muito interessantes.

Houve quem aumentaria o horário de trabalho. Outros disseram que aproveitariam para frequentar a academia, se exercitar.

Alguns optaram por utilizar a hora dormindo.

Na Espanha, metade dos que responderam à pesquisa consideraram que queriam uma hora a mais para estar com os seus entes queridos.

Os brasileiros foram os segundos a dizerem que optariam de igual forma.

Em dias que tudo parece tão superficial, que pais e filhos entram e saem do lar em horários diferentes, quase não se encontrando, em que visitas a familiares parecem estar no final da lista de deveres, é maravilhoso descobrir como há tantas pessoas que ainda cultivam o amor.

Estar com a esposa, com o esposo, para conversar, para realizar um passeio mais longo, para assistir ao pôr do sol abraçados.

Estar com as crianças, conferindo as suas lições da escola, verificando o quanto já dominam as letras, o traço no papel, as cores, as formas.

Ir ao cinema com a família, comprar pacotes de pipoca, e sentir o prazer de rir, chorar, emocionar-se. E, depois, no carro e em casa, por dias, comentar a cena mais divertida, a mais hilariante.

Comentar sobre a trilha sonora, o desempenho dos atores, a fotografia, os efeitos especiais.

Comprar o livro em que se baseou o filme e ler juntos, deliciando-se com a fantasia, encharcando-se de cultura.

Uma hora a mais para brincar com os meninos, chutar bola, correr.

Uma hora a mais para adormecer ao lado do filho, antes mesmo dele, porque o cansaço nos alcançou a galope.

Uma hora a mais… Não a vamos ter. O dia continuará tendo vinte e quatro horas.

O que necessitamos é nós mesmos administrarmos de tal forma o nosso tempo que tudo possamos fazer: trabalhar, estudar, estar com os amigos, privilegiar a família com nossa presença constante.

Pensemos nisso e, antes que a morte nos arrebate a vida física, aproveitemos os minutos, estando com nossos amores.

Vendo os filhos crescerem, como o jardineiro atencioso observa as plantas brotarem e se desenvolverem.

E, assim, estarmos atentos para o amor que nos requerem os filhos, os nossos pais idosos, os amigos que nos amam.

Ah, uma hora a mais por dia… Conquistemo-la com nossa boa administração do tempo.

Redação do Momento Espírita

realizada por Seleções Reader’s Digest, publicada em

seleções.com.br/umapergunta.

Em 13.8.2020.

