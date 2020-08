Prouni: prazo para se inscrever na lista de espera termina amanhã (20)

Vagas são disponibilizadas após não serem ocupadas na chamada regular

Os estudantes que pretendem participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm até amanhã (20) para manifestar interesse. O procedimento é voltado para candidatos que não foram selecionados na chamada regular programa.

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Prouni. O resultado será divulgado no dia 24 de agosto. As vagas da lista de espera do Prouni são disponibilizadas após não serem ocupadas por estudantes selecionados na chamada regular.

Após ser aprovado no Prouni, o estudante precisa comprovar as informações prestadas no momento da inscrição na faculdade para qual foi selecionado entre os dias 24 e 28 de agosto. Esse procedimento é obrigatório e, caso não realizado, a bolsa de estudo é cancelada.

Caso o aluno também não seja selecionado na lista de espera do Prouni, pode buscar outros meios de cursar uma faculdade privada com bolsa de estudo. O Educa Mais Brasil, por exemplo, é um programa de incentivo estudantil que oferta bolsa de estudo com até 70% de desconto. O programa tem parceria com diversas instituições de ensino superior em todas as regiões. Para participar não é preciso ter feito o Enem e nem comprovar renda.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

