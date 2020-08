Plataforma EAD com 14 cursos gratuitos e online é disponibilizada pela Mackenzie

Cursos oferecem certificado de conclusão

Diversos cursos gratuitos de capacitação estão sendo disponibilizados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) na modalidade de ensino a distância (EAD). Com carga horária de 4 e 8 horas e certificado de conclusão, os cursos são ofertados em diversas áreas do conhecimento, para os mais variados perfis de estudantes.

De acordo com a UPM, a melhor forma de enfrentar crises econômicas é manter-se relevante no mercado de trabalho. As inscrições nos cursos gratuitos da Mackenzie são feitas pelo site da instituição, onde os interessados devem realizar um breve cadastro antes de escolher o curso. Não há limite para a escolha, por isso, caso exista interesse, é possível concluir todos eles.

Confira, abaixo, os cursos on-line e gratuitos disponíveis na plataforma EAD da Mackenzie:

• Inovação na Era Digital

• Inteligência Artificial e ferramentas avançadas de Ciência de Dados

• Tomada de decisões guiadas por dados

• Agile Project Management: um novo modelo de gestão nas organizações

• Contrato de confidencialidade

• Como fazer a análise para a compra de um imóvel

• Gestão de equipes remotas

• Estratégia corporativa e gestão de projetos

• Cultura digital na educação

• Metodologias ativas e Educação Híbrida

• Building Devops Pipeline – Beginners

• Gestão de tesouraria e uso de derivativos: mercado a termo de dólar

• Estratégia empresarial

• Jornada do candidato

No final de cada conteúdo, os estudantes são submetidos a uma avaliação do aprendizado. Para concluir é preciso alcançar a nota 6. Caso não obtenha a pontuação, a prova pode ser refeita.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

