Veja alimentos “saudáveis” que podem estar sabotando a sua dieta

Existem alguns alimentos que, embora sejam conhecidos como saudáveis, na verdade podem acabar estragando a dieta, por serem ricos em gorduras ou substâncias químicas que aumentam o número de calorias ingeridas ou dificultam o processo de emagrecimento.

Para quem está tentando perder peso, é preciso rever as escolhas do cardápio e retirar algumas armadilhas do caminho.

Veja uma lista de alimentos que se encaixam neste grupo:

Chocolate diet

Tem menos açúcar que o chocolate normal, mas possuem gordura e, por isso, o ideal é optar pelo chocolate meio amargo e comer apenas um quadradinho após o almoço, para ter todos os benefícios do alimento sem engordar.

Gelatina pronta

Tem grandes quantidades de açúcar e as opções light são cheias de adoçantes que podem intoxicar o organismo dificultando o emagrecimento. Deve-se optar pelo produto feito em casa, sem açúcar, corantes, conservantes ou adoçantes.

Refrigerante zero

Não tem açúcar, mas tem adoçantes que podem intoxicar o organismo, dificultando a perda de peso. Em vez de refrigerante, o ideal é beber água com limão, sucos de fruta naturais ou chás sem açúcar, por exemplo.

