Libertadores no SBT é novo chapéu de Silvio Santos em cima da Globo

Odair Braz Jr

O SBT gostou da ótima audiência alcançada quando exibiu Flamengo e Fluminense na final do campeonato carioca desse ano e quer mais futebol. O canal está prestes a fechar acordo para exibir a Libertadores, torneio que é o mais desejado pelos times e torcedores e que deve mesmo deixar de ser transmitido pela Globo.

A possibilidade de o negócio ser fechado foi informado pelo colunista Rodrigo Mattos, do UOL, e confirmada também pelo Flávio Ricco. E se o contrato for assinado mesmo – tudo indica que isso acontecerá hoje, segundo Ricco – será uma nova jogada de mestre de Silvio Santos.

O dono do SBT tem suas manias em frente às câmeras, faz umas tantas bobagens, mas todo mundo sabe que é esperto demais. Driblou a Globo quando lançou Casa dos Artistas meses antes da estreia do Big Brother e agora, mais uma vez, vai se dando bem.

Só situando: a Globo rompeu o contrato de transmissão com a Conmebol por não concordar em pagar US$ 60 milhões. Recentemente, o canal tentou uma negociação para pagar menos, mas a entidade que controla os o futebol na América do Sul não aceitou baixar os valores. Com isso, o contrato com o SBT deve ser finalizado nesta terça ou até o final da semana.

A jogada de Silvio é ótima, afinal futebol é um produto que o SBT não tem. Comprando os direitos da competição, o canal conseguirá atrair um novo público, que não tem hoje, além de novos anunciantes. E mais: o SBT passará a atingir novos picos de audiência.

Muita gente acredita que a Libertadores não teria bons índices no Ibope fora da Globo, mas esse é um mito que foi derrubado este ano com a final do campeonato carioca disputado por Flamengo e Fluminense. A partida, única transmitida pelo SBT após a Globo ter tido problemas contratuais com o time da Gávea, rendeu ao canal 27,7 pontos no Ibope (cada ponto equivale a 260 mil residências). É bem verdade que essa mesma final, na Globo, seria ainda mais alta, possivelmente batendo na casa dos 35 pontos, como aconteceu em anos anteriores. Mas, para o SBT, os 27 pontos foram sensacionais. E, veja bem, foi uma partida isolada e anunciada poucos dias antes.

