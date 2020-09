Incêndio na Califórnia foi causado por dispositivo usado em ‘chá de revelação’

O aparelho foi usado para criar fumaça e foi uma das causas do fogo, segundo o Corpo de Bombeiros de San Bernardino

Incêndio na Califórnia



Um dispositivo pirotécnico para criar fumaça, usado em um chá de revelação — festa realizada pelos pais para anunciar o sexo do bebê — foi uma das causas do incêndio que atinge a cidade de Yucaipa, na Califórnia, Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros de San Bernardino, condado onde as chamas se concentram, nesta segunda-feira (7).

Segundo as autoridades locais, parte da cidade, que possui cerca de 54 mil habitantes, foi evacuada. Até o momento, o fogo já destruiu uma área de aproximadamente 30 quilômetros quadrados, e apenas 5% das chamas foram controladas. Helicópteros estão sendo usados para tentar conter o incêndio.

Ainda de acordo com os bombeiros, nenhum caso de ferido ou casa danificada foi relatado até esta segunda-feira.

