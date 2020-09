Seleção feminina se apresenta com Vanessa no lugar de Cristiane

Atacante do Cruzeiro substitui a do Santos, cortada por lesão no pé



A seleção feminina de futebol se apresentou nesta segunda-feira (14) para uma semana de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Entre as 24 convocadas pela técnica Pia Sundhage, a ausência é Cristiane, do Santos.

O clube paulista informou ao departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que a centroavante teve um quadro clínico compatível com fascite plantar no pé direito. O quadro teria piorado após a partida do último domingo (13), em Barueri, contra o Minas Brasília, pela nona rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino.

A atacante Vanessa, do Cruzeiro, foi chamada para o lugar da santista. Aos 23 anos, a jogadora foi responsável pelo primeiro gol da história do futebol feminino da Raposa, em abril do ano passado, contra o Taubaté, pela Série A2 (segunda divisão) do Brasileiro. Com isso, o time mineiro, atualmente na Série A1, passa a ter duas representantes na seleção. Além dela, a meia Maria Eduarda (Duda) foi chamada por Pia.]

Treinos

Sem poder realizar amistosos, devido às restrições de viagem em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a técnica sueca utilizará o período para treinos, que vai até o dia 22, para observar atletas que atuam no Brasil.

O Corinthians, com sete jogadoras, é o clube mais representado na Granja Comary. Sem Cristiane, o Santos passou a ter três nomes, mesmo número de Palmeiras, Ferroviária e São Paulo. Avaí/Kindermann, Cruzeiro (com duas atletas cada) e Internacional (com uma) também foram lembrados.

Segundo a CBF, as jogadoras e a comissão técnica foram submetidas a um protocolo de segurança, repetindo testes de covid-19. A delegação já havia feito os exames quatro dias antes da apresentação. Todos deverão utilizar máscaras e álcool em gel e responderão a um inquérito epidemiológico para avaliação da saúde. O local será sanitizado duas vezes na semana.

Esta é a segunda vez que a Granja Comary é utilizada, desde o inicio da pandemia. De 12 de agosto até a última quarta-feira (9), a estrutura esteve à disposição da seleção feminina sub-17.

