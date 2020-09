Curso de Estatística disponibiliza 20 mil vagas; inscrições encerram neste domingo

As aulas são gratuitas e 100% a distância

Uma parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Ministério da Educação (MEC) oferta 20 mil vagas para o curso on-line de Estatística. Interessados têm até este domingo (20) para se inscrever.

As aulas são gratuitas, 100% a distância e estão disponíveis desde o dia 14 de setembro. Os cursos possuem 60 horas de duração e abordam conceitos fundamentais da estatística, aspectos sobre a coleta, análise e interpretação de dados.

O curso online e gratuito de Estatística é voltado para estudantes de graduação, concluintes do ensino médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições são feitas, exclusivamente, pela plataforma virtual da CAPES, no Avamec.

O curso é dividido em três módulos. A formação é uma ferramenta eficaz para o aprendizado, pois amplia o conhecimento, explora habilidades específicas e ainda fortalece o ensino a distância.

O intuito do programa é auxiliar os estudantes que possuem certa dificuldade na disciplina, por isso os conteúdos terão linguagem mais acessível.

Faça a inscrição aqui

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

