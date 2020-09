Concurso DPE PA 2020/2021: órgão começa estudos para novo edital na área de apoio

As vagas do concurso DPE-PA devem ser para candidatos de ensino médio e superior. Os cargos ainda não foram revelados.

Saulo Moreira

Cresce a expectativa pela abertura do novo concurso público da Defensoria Pública do Estado do Pará (Concurso DPE PA 2020/2021). Acontece que o órgão já começou os estudos para viabilizar a abertura do novo edital, que deve acontecer até o ano que vem.

As vagas do concurso DPE-PA devem ser para candidatos de ensino médio e superior. Os cargos ainda não foram revelados. O estudo que está em andamento pelo órgão deverá indicar quais serão as carreiras que precisarão de vagas.

O novo edital de concurso da DPE-PA deve trazer uma boa quantidade de vagas, visto que o último edital de concurso foi realizado há 13 anos.

O concurso DPE PA 2020/2021

O Defensor Público Geral do órgão, João Paulo Lédo, recebeu uma equipe de servidores da gerência de Gestão de Pessoas da DPE a fim de debater ideias e ações para aprimorar a comunicação entre os servidores e a instituição.

Durante o encontro, o defensor destacou a necessidade de abertura do novo concurso DPE-PA. De acordo com ele, os estudos já foram iniciados para viabilizar o novo edital de concurso, bem como será feito um redesenho da gestão de estratégias e competências.

“Nossa gestão tem como meta a realização de concurso público para servidores da DPE e para isso já iniciamos estudo de viabilidade. Também é necessário destacar que iremos trabalhar com a regulamentação das atribuições e competências de controle de política institucional. As pessoas são o maior patrimônio da Defensoria Pública é nosso maior desejo é a valorização desses servidores”, pontuou.

