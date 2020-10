Ação beneficente, que acontece neste domingo, 4, visa angariar recursos para custos de tratamento de jovem com meningite fúngica

Lívia Almeida – da Redação

A Associação Folclórica e Recreativa Raízes Culturais, em parceria com a empresa Essência das Divas, realizam neste domingo, 4 uma ação beneficente a fim de arrecadar recursos para o tratamento de uma de suas integrantes, a jovem Jocymara Souza, que foi diagnosticada no início do mês de setembro com meningite fúngica.

Segundo informações da família, depois de vários diagnósticos, foi confirmada a meningite. “Após várias entradas em urgências tanto no HE (Hospital de Emergências) quanto no São Camilo, finalmente no dia 5 de setembro após uma diarreia e febre, a médica que atendeu ela no São Camilo disse que ela (Jocymara) só saía de lá internada”.

Desde então, Mara segue internada e passa por um tratamento de alto custo, pois requer o uso do medicamento Ambisome (princípio ativo: anfotericina b lipossomal), custando R$ R$ 2.810,04 (Dois mil oitocentos e dez reais e quatro centavos) a ampola e vem sendo administrada hoje 5 ampolas/dia. Isto sem contar os custos com internação e demais medicamentos.

Ao término do tratamento, Mara ainda precisará passar por uma avaliação do quadro neurológico.

Evento solidário

Devido ao altíssimo custo do tratamento, várias ações estão sendo realizadas, dentre elas, o evento deste domingo, que oferece serviços de beleza como hidratação, chapinha, escova, corte feminino, além de massagem, make, sobrancelha, manicure e fisioterapia. Tudo a preço popular. Segundo a organização, estes serviços necessitam de agendamento prévio, que pode ser feito através do número 99168-7694.

Atendimento gratuito

O evento em prol de Jocymara também contará com serviços gratuitos como aferição de pressão, teste de glicemia e orientação jurídica.

Um brechó também será realizado durante o dia.

O evento inicia às 9h e acontecerá na Creche Tia Chiquinha, localizada na Av. 13 de Setembro, 2950, no bairro Novo Buritizal, em frente ao Conjunto Açucena.

