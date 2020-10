Venezuela anuncia ampla reabertura do comércio

Anúncio foi feito pelo presidente Nicolás Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma ampla reabertura do comércio e demais atividades econômicas no país a partir desta segunda-feira (19), incluindo locais de diversão noturna e praias, fechados desde meados de março devido à pandemia do novo coronavírus.

“A curva das infeções achatou-se e está descendo cada vez mais”, disse, nesse domingo (18), Nicolás Maduro, antes de explicar os setores que vão voltar a funcionar após sete meses de fechamento, desde que foram detectados os primeiros casos e imposta uma quarentena em todo o país.

A lista de reabertura inclui lojas de brinquedos, de móveis, pequenos outlets de diversos tipos, confeitarias, ourivesarias, casas de penhores, floriculturas, viveiros, restaurantes, cafés, e perfumarias, estabelecimentos que em alguns casos já começaram a funcionar apesar da proibição do governo.

Maduro anunciou que também serão reabertas lojas dedicadas exclusivamente à venda de licores, assim como espaços de diversão noturna e parques de diversões ou temáticos.

A decisão inclui ainda spas, praias, pousadas, hotéis, eventos públicos em espaços abertos, drive-ins e outras atividades ao ar livre.

Sobre a reativação dos órgãos do Estado, Maduro anunciou que vão reabrir os serviços de identificação e imigração, ligados ao transporte terrestre e à defesa dos consumidores.

“Que ninguém baixe a guarda, não podemos reclamar vitória”, insistiu o presidente, que pediu aos cidadãos para continuarem a usar máscaras e a manter o distanciamento social, a fim de aliviar outras restrições em dezembro, quando pretende reiniciar os voos internacionais.

A Venezuela somou 347 casos do novo coronavírus e cinco mortes nesse domingo, elevando o total para 736 mortes e 86.636 infetados desde o início da pandemia.

