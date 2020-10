Fies: exigência de nota mínima na redação do Enem é adiada para 2022

As regras continuam as mesmas para quem tiver interesse em obter o benefício em 2021

Foi adiada para 2022 a exigência de um mínimo de 400 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A regra passaria a valer a partir de 2021. Dessa forma, as regras continuam as mesmas para quem quiser concorrer a uma vaga no ensino superior privado fazendo uso do auxílio estudantil ofertado pelo governo federal ano que vem.

Os critérios de participação incluem ter realizado qualquer edição do Enem a partir de 2010, não ter zerado a redação e ter obtido um mínimo de 450 pontos na soma das provas objetivas do exame que corresponde a quatro áreas de conhecimento.

Já em 2022, a nota mínima das provas objetivas continua a mesma, no entanto, na redação, o estudante vai precisar garantir ao menos 400 pontos para poder participar do processo seletivo que é aberto semestralmente. Além do Enem, é preciso ter uma renda familiar per capita máxima de três salários mínimos.

Bolsas de estudo

Para quem deseja cursar uma faculdade sem se preocupar com a dívida estudantil ao final do curso pode realizar a inscrição gratuita para uma das bolsas de estudo do Educa Mais Brasil. Os descontos podem chegar a até 70% do valor das mensalidades. Não é preciso ter feito o Enem, nem comprovar renda familiar.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

