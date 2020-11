Operação Desunidos investiga compra de votos no Tocantins

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Araguaína

A Polícia Federal deflagrou hoje (11) a Operação Desunidos, com o objetivo de coibir suposta compra de votos feitas por candidatos ao cargo de vereador no município de Araguaína, no Tocantins.

Cerca de 12 policiais federais estão cumprindo, neste momento, três mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 1ª Zona Eleitoral de Araguaína.

Segundo a PF, a investigação teve início a partir de informações sobre um vereador que, por meio de um grupo de aplicativo de nome Unidos Venceremos, estaria prometendo pagar R$ 200 a cada participante que votasse em um candidato recomendado.

Se condenados, os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, compra de votos e falsidade ideológica eleitoral.

