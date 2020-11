Amazônia Brasil Rádio Web: 20 anos de amor pela Amazônia

Nesta quarta-feira, 11 de novembro, completamos 20 anos de história. Ainda temos o fervor da juventude latejando em nossas veias, misturada à indignação e à vontade de fazer diferente, sempre em prol da população, mesmo com as mãos calejadas e envelhecidas pelo tempo.

Em meio a tantas tragédias que estamos vivendo e vendo nossos irmãos passarem no mundo, no país e agora no nosso Amapá, compartilhamos de dois sentimentos: PERPLEXIDADE e GRATIDÃO. Perplexidade por ver que mesmo com tantos avanços tecnológicos, nossa sociedade continua adoecendo e se dizimando e levando o planeta junto. Mais perplexidade ainda em constatar cada vez mais o quanto estamos entregues à própria sorte quando se trata de assistência do governo, em todos os âmbitos. Não podemos adoecer, muito menos passar por grandes temporais, não temos estepe suficiente pra isso. Só temos o direito à vida sucateada, precária e cara. Ainda que a cada eleição surjam novos Messias, salvadores da Pátria Amada Brasil. No fim, somos só nós por nós e Deus por todos.

Mas mesmo em meio ao caos na saúde pública, na educação e demais setores, conseguimos tirar aprendizado e quando olhamos para o lado vemos que os salvadores somos nós, quando doamos e compartilhamos do pouco que temos com nossos irmãos, seja a água que cai precária e imunda nas torneiras ou a tomada pra carregar o celular. E precisamos perceber cada vez mais que a mudança está nas nossas ações e não em depositar esperança naqueles que nada farão por nós. Ainda temos muito a caminhar nessa estrada da evolução humana.

Quanto ao outro sentimento, a Gratidão, é porque conseguimos atravessar esse vendaval com saúde, ilesos, ainda que machucados, mais fortalecidos, ainda que desencorajados. Somos gratos por 20 anos de existência, de resistência e mesmo sendo poucos somos felizes pelos amigos, parceiros, leitores e ouvintes que temos e conquistamos. Somos gratos pela graça divina de poder trabalhar e viver honestamente com o nosso ganha pão sagrado, sem nos submeter, curvar ou perder o nosso ideal. Não sabemos quantos anos ainda estaremos aqui resistindo nesse sítio virtual, levando notícias e a música amazônida a todos os cantos do planeta, mas sabemos que é um presente viver cada dia contribuindo, ainda que de forma pequena com a nossa população.

A todos que nos acompanham diariamente, o nosso MUITO OBRIGADO!

