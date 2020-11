Música: Lia Sophia apresenta “Parece Feitiço”

Clipe gravado em Alter do Chão mostra as belezas e encantos místicos da Amazônia brasileira

É com o som contagiante do Carimbó e as belezas do Pará que Lia Sophia apresenta “Parece Feitiço”, seu novo single que ganhou videoclipe gravado em Alter do Chão e que conta com o patrocínio do Banco da Amazônia. O trabalho fortalece a linha que a artista vem seguindo da vertente Pop da música popular paraense e será lançado na sexta, 27 de novembro, em todas as plataformas digitais.

“Parece Feitiço” é uma composição assinada por Lia Sophia que segue a linha do Carimbó Pop que vem marcando a carreira da artista e conta a história de uma paixão, de alguém que não consegue mais ficar longe da pessoa amada, como se estivesse enfeitiçada.

Como cenário dessa história, Lia Sophia escolheu a mágica Alter do Chão por sua beleza exuberante que conquistou o Brasil e por representar bem a vida do caboclo amazônico que vive em harmonia com a natureza, mas não desconectado do mundo. “Com este trabalho, espero mostrar um pouco mais da cultura amazônica através de um olhar contemporâneo e atual. Ao mesmo tempo que ela é original e enraizada no seu modo de se relacionar com a natureza e seus mitos, ela não está desconectada de temas universais como o cuidado com o meio ambiente e o amor”, explica a artista.

A ideia do clipe é unir toda a beleza de Alter do Chão, a praia, a floresta e o rio, que serão os cenários principais, ao trabalho da artista, demonstrando a força da música produzida na Amazônia, quem vem conquistando o Brasil e o mundo. As imagens trazem a cultura popular dos banhos de cheiro e ervas medicinais e seus poderes mágicos tão presentes na Amazônia. “O enredo do clipe mostra a relação com a natureza e com o místico-religioso tão presente em quem vive na Amazônia”, conta. A história de amor cantada na música é retratada no clipe como um momento de encantamento místico e a relação do ser amazônico com a natureza.

A direção do clipe é de Thiago Pelaes, que vem se destacando na cena de jovens diretores do audiovisual paraense. Thiago utiliza uma estética que traz uma atmosfera onírica, de encantamento, e trabalha com cores e ângulos que fazem com que o público se sinta dentro da história.

Parece Feitiço – Apesar de estar morando em São Paulo, a maior parte do processo deste trabalho foi realizada no Pará, uma das formas que Lia Sophia encontra de se manter conectada com a musicalidade amazônica. A música foi gravada e mixada em Belém, no estúdio Apce, e conta com o contrabaixo de Adelbert Carneiro, a percussão de Marcio Jardim, a guitarra de Igor Capela e a bateria de Edvaldo Cavalcante, músicos que integram a banda de Lia Sophia no Pará. Já os sintetizadores são de Bernardo Massot, parceiro musical de São Paulo. O arranjo e a produção musical é da própria Lia Sophia e a masterização foi feita por Ricardo Garcia Magic Master no Rio de Janeiro.

Já o clipe tem direção geral da artista, que divide o roteiro com Taísa Fernandes (produtora executiva do projeto), Thiago Pelaes na direção e direção de Fotografia, Bira Cabral como assistente de câmera e Marlena Soares como assistente de Produção, produtora de locação e de arte. No elenco, Jocienne Sena e Allan Almeida, que fazem o par romântico do clipe que conta ainda com a participação especial do grupo Pirarimbó, de Alter do Chão.

“Parece Feitiço” foi gravado via edital de patrocínio cultural do Banco da Amazônia, que dá suporte para que artistas amazônicos mostrem o seu lugar e a sua cultura para o mundo, especialmente em um mundo globalizado onde a cultura de massa muitas vezes nos afasta da nossa própria identidade cultural amazônica, que é tão rica. “Ter patrocinadores como o do Banco da Amazônia e apoiadores como a Pousada Alter do Chão, é muito importante porque dão condições para artistas locais produzirem sua arte e assim fortalecem e eternizam a cultura da nossa região”, finaliza a artista.

Lia Sophia – Depois do sucesso de “Ai Menina“ e “Incendeia” ambas trilhas sonoras de novelas da Rede Globo, Lia Sophia lança seu novo single “Parece Feitiço” um carimbó pop que contará com um clipe em seu canal que tem mais de 15 milhões de visualizações e 67,6 mil inscritos. Indicada ao 29 ̊ Prêmio da Música Brasileira como Melhor Cantora Regional, ano 2018, conta com mais de 170 mil seguidores em suas redes sociais. Já se apresentou no Festival de Artes do Caribe em Paramaribo, no Brazil Summerfest em Nova York e Brazil Day em Londres.

Ficha Técnica

Música

Composição / Produção / Arranjo/ Voz: Lia Sophia

Contrabaixo: Adelbert Carneiro (PA)

Percussão: Marcio Jardim (PA)

Guitarra: Igor Capela (PA)

Bateria: Edvaldo Cavalcante (PA)

Sintetizadores: Bernardo Massot (SP)

Gravação e mixagem: Estúdio Apce (Belém/PA)

Masterização: Magic Master (RJ)

Clipe

Roteiro e direção geral: Lia Sophia

Produção executiva e Roteiro: Taisa Fernandes

Direção, Direção de Fotografia e Still: Thiago Pelaes

Assistente de Câmera: Bira Cabral

Assistente de Produção, produtora de locação e de arte: Marlena Soares

Edição e Montagem: Thiago Pelaes

Colorização: Adrianna Oliveira

Atriz: Jocienne Sena

Ator: Allan Almeida

Figurino: Ruy dos Anjos

Maquiadora: Paula Santos

Participação especial: Pirarimbó

Agradecimentos especiais:

Carlos Barra, Pousada Alter (Denize Rezende) e Elisete Jardim.

Assessoria de Imprensa

