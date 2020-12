Lista dos colaboradores e revisores do Enem 2020 está disponível para consulta

Selecionados serão convocados para as capacitações, conforme as necessidades do Inep

Está disponível para consulta o resultado da seleção para elaboradores e revisores de itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A lista completa com os nomes dos selecionados está no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A seleção contemplou docentes do ensino público, básico e superior, nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal.

A classificação considera a pontuação obtida a partir da conferência dos documentos comprobatórios dos requisitos complementares. O resultado está apresentado por perfil de inscrição, seguindo a ordem de classificação, o número do CPF e a pontuação comprovada de cada candidato. Os colaboradores selecionados serão convocados para as capacitações, conforme as necessidades do Inep.

Os profissionais aprovados podem atuar em áreas específicas como artes, letras – português ou linguística, língua inglesa, língua espanhola, educação física, matemática, física, química, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia.

O credenciamento será atribuído aos candidatos que, ao final do processo, obtiverem frequência de 100% e aproveitamento mínimo nas atividades de capacitação.



*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

