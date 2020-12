Senac Fashion Day 2020 valoriza raízes Tucujus e moda amapaense

O evento online com produções de alunos do Senac Amapá, é marcado por cases de sucesso, produções e desfiles voltados para a cultura local

O Amapá possui uma cultura rica e cheia de diversidade que reflete em looks com muitas cores e estampas para demonstrar, na moda, as singularidades da cultura local. O Senac Fashion Day 2020, traz o tema “Navegando em Terras Tucujus” e será transmitido ao vivo nesta quinta-feira (17), das 19h, às 21h, no Youtube do Senac Amapá, totalmente gratuito, apresentando ao público, peças produzidas por alunos do segmento de moda que estudam na instituição.

Os alunos apresentam à população amapaense o resultado do esforço e empenho dedicado durante todo o curso no Senac, por meio de um desfile com dez (10) looks inspirados em personalidades e artistas locais. Esta é a oportunidade de aliar a teoria e a prática pedagógica, valorizando e divulgando o seu trabalho. Os três (3) melhores looks escolhidos pelos internautas recebem premiação. A apresentação do evento fica a cargo da jornalista e digital influencer, Bianca Castro.

As tendências culturais e artísticas da moda local, os desafios do mercado local e a paixão pela profissão de costureira são alguns dos pontos abordados durante o Senac Fashion Day, por meio dos cases de sucesso de alunos egressos do Senac Amapá.

Veja também:

Encceja 2020: está aberto período para solicitações de isenção da inscrição

4 Maneiras Comuns Para os Alunos Evitarem a Detecção de Plágio

Em Ação Penal do MP-AP, réu de feminicídio vai a júri popular no município de Santana

Parceiros

O Senac Fashion Day é realizado pelo Sistema Fecomércio, por meio do Senac e em parceria com AG Variedades; Aguiar Tecidos; Chiquezinha – Bijoux e acessórios; Davi Brindes; Detox Purificante; Kelly Ateliê – Costuras criativas e artesanatos; Lara Festas; Mil Malhas; P2 Store; Rocha Tecidos; Silvia Oliveira Enxovais – Enxovais bordados e personalizados; Quem Disse Berenice; Rocha Tecidos, Mil Malhas, Segredos da Imagem e Fernando Demarchi.

Andréa Maciel – Ascom Senac-AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...