Ufam retifica Concurso Público e passa a ofertar 26 vagas

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita, prova didática e prova de títulos



A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) torna pública a terceira retificação referente ao Concurso Público, que tem por objetivo o provimento de 26 vagas para o cargo de professor de magistério superior, distribuídas em diversas áreas do conhecimento.

De acordo com o documento (retificação III) houve a exclusão do cargo de professor de magistério superior na área do conhecimento de educação/psicologia, passando a ofertar 26 vagas.

Retificações anteriores

Retificação II: Exclusão do cargo destinado à área de conhecimento de serviço social, que ofertava duas vagas, deixando de ofertar 29 vagas e alterando para 27.



Retificação I: Inclusão de quatro vagas destinadas a Professores de Magistério Superior nas áreas de: Espanhol (1); Serviço Social (1); e Ciências Saúde (2). Obtendo um total de 29 oportunidades.

Oportunidades

Das vagas ofertadas, as áreas de conhecimento são: Saúde Materno Infantil e/ou Saúde Pública (1); Artes/ Fundamentos e Crítica das Artes/ Teoria da Arte (1); Clínica Integrada/ Pré-Clínica (1); Anatomia da Cabeça e Pescoço (1); Radiologia Odontológica (1); Ciência e Tecnologia de Alimentos (1); Produção de Monogástricos e Nutrição Animal (1); Instituição de Direito Público e Privado (1); Atividade Física, Esporte e Saúde (1); Teoria Econômica (1); Epidemiologia (1); Saúde da Mulher (1); Engenharia Mecânica (1); Engenharia Civil/ Mecânica das Estruturas/Sistemas Estruturais (1); Química (1); Estética e Filosofia da Arte, Pesquisa em Artes I, Pesquisa em Artes II e Arte Contemporânea (1); Psicologia da Educação (1); Letras: Língua Inglesa, e Literaturas de Língua Inglesa (1); Agronomia (1); Teoria Antropológica (1); Enfermagem (1); Parasitologia e Imunologia (1); Professores de Magistério Superior nas áreas de: Espanhol (1); Serviço Social (1); e Ciências Saúde (2).

Cabe ressaltar que dentre o total de vagas ofertadas, há aquelas que são voltadas às pessoas especificadas neste edital.

Os profissionais admitidos poderão exercer suas funções em carga horária semanal de 20 a 40 horas, e contarão com vencimentos básicos que podem variar de R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93, fora a retribuição por titulação.

