Polícia faz operação contra pornografia infantil na internet

Duas pessoas foram presas em Niterói, no Grande Rio



Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam em flagrante hoje (22) duas pessoas suspeitas de manter vídeos e fotos contendo pornografia infantil, em Niterói, no Grande Rio. As prisões são resultado da operação Revelação V, que visa combater a divulgação desse tipo de material.

Segundo a Polícia Civil, cinco mandados de busca e apreensão foram expedidos com o objetivo de recolher material pornográfico infantil em computadores.

Os dois presos são suspeitos de baixar para seus computadores centenas de arquivos digitais contendo pornografia infantil. A operação é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói.

