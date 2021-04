Prêmio da Mega-Sena neste sábado pode chegar a R$ 6 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h de amanhã



O concurso 2.358 da Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões neste sábado (3). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa.

Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas e queira investir em automóveis, o valor do prêmio seria suficiente para adquirir 150 carros populares de R$ 40 mil cada.

Dupla de Páscoa

O sorteio da Dupla de Páscoa foi prorrogado para o dia 17 de abril, para que todos tenham mais tempo de fazer suas apostas ou comprar seus bolões com toda a segurança. Os recibos das apostas que indicam a data anterior do sorteio (03/04/2021) continuam válidos e concorrerão normalmente.

O prêmio está estimado em R$ 30 milhões e não acumula. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 48 mil. O preço da aposta simples, com seis números, é de R$ 2,50.

