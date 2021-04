Presidente do banco, Pedro Guimarães, detalhou novas datas



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalhou hoje (16) o novo calendário de saques da primeira parcela do auxílio emergencial de 2021. A principal mudança é a antecipação da primeira parcela do benefício.

Assista na íntegra.

EBC

