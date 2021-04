ICMBio renova frota de veículos para fiscalização de parques nacionais

Mais 150 viaturas serão entregues até o final de 2021



O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – autarquia do Ministério do Meio Ambiente (MMA) – recebeu 34 veículos para serem utilizados na proteção dos parques nacionais. As viaturas serão distribuídos em 20 unidades de conservação em todo o Brasil.

O investimento feito para os novos veículos é de R$ 5 milhões. As 34 novas unidades fazem parte da iniciativa de renovação da vigilância dos parques nacionais que entregou, no total, 210 viaturas.

Os veículos são próprios para as atividades desenvolvidas nos parques. Segundo informa a ICMBio em nota, os veículos fazem parte da iniciativa em reduzir custos de manutenção com viaturas antigas e ampliar a eficácia da vigilância. Mais 150 veículos serão comprados até o fim de 2021.

EBC

