Operação transnacional combate o tráfico de espécies raras de peixes

Foram cumpridos mandados de busca em Maryland, Estados Unidos



Investigações transnacionais de combate ao tráfico de vida silvestre cumpriram no estado de Maryland, nos Estados Unidos, uma série de mandados de busca. As ordens judiciais, acompanhadas pelo adido da Polícia Federal brasileira naquele país, foram cumpridas por agentes e oficiais do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (FWS) e do Departamento de Recursos Naturais de Maryland (DNR). Na ação, foram apreendidos centenas de peixes de espécies ameaçadas.

As investigações envolvem o tráfico ilegal de espécies raras e ameaçadas de peixes vivos conhecidos como killifish, endêmicos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. As operações em território norte-americano dão continuidades às investigações realizadas no Brasil e à atual cooperação com autoridades europeias.

“Até o momento, as investigações transnacionais identificaram uma rede global de 84 suspeitos de 24 países, que traficam essas espécies por meio de plataformas na internet, das mídias sociais e do contrabando dessas espécies raras, endêmicas e ameaçadas via correio internacional”, informou a PF em nota.

Ainda segundo as investigações, os envolvidos se conectam por meio de clubes associativos e grupos de mídia social; participam frequentemente de viagens para coletar peixes diretamente da natureza, em habitats distantes e vulneráveis nos Estados Unidos, na América do Sul, na África e na Europa. Essas espécies, protegidas por lei e ameaçadas de extinção, são coletadas ilegalmente em terras públicas, parques nacionais e áreas protegidas, e depois vendidas em na internet e em mídias sociais.

EBC

