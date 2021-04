Primeira formatura virtual realizada pelo SENAI Amapá certifica alunos de cursos de habilitação técnica

Macapá/Vale do Jari – Desta vez, a emoção teve que ser compartilhada a distância. Este ano, em razão da pandemia, os formandos de três cursos de habilitação técnica do SENAI Amapá foram certificados em uma cerimônia virtual. A solenidade reuniu alunos de Segurança do Trabalho, Redes de Computadores e Eletromecânica, das unidades de Macapá e Vale do Jari.

Para marcar o momento, os concluintes homenagearam os instrutores e os familiares. O formando em Eletromecânica, Oziel Bispo, discursou em nome dos colegas e reforçou a alegria de estarem concluindo uma etapa importante da vida deles.

A diretora de Operações do SENAI Amapá, Alyne Vieira, manifestou desejo de sucesso aos recém-formados. “Hoje é um dia de comemoração por estarmos finalizando um ciclo importante. Aos novos profissionais desejo muito sucesso e reforço que estaremos sempre à disposição para contribuir com a formação, o aperfeiçoamento e a empregabilidade de todos”, disse Alyne Vieira.

O novo grupo de profissionais entra para a história da instituição de ensino por ser composto pelos primeiros estudantes de habilitação técnica que se formam na modalidade a distância. A coordenadora de Educação do SENAI Amapá, Débora Dutra, destacou a satisfação de celebrar esse momento. “Hoje vocês entram para a história do SENAI por serem pioneiros nesta modalidade. Meus parabéns e obrigada por confiarem em nosso trabalho”, disse em seu discurso.

Do mesmo modo, o gerente executivo de Operações do SENAI Amapá, Julio Zorzal, frisou o esforço que cada um fez para chegar à certificação. “O SENAI agora faz parte da trajetória de vocês e isso fará muita diferença no mercado de trabalho e na trilha profissional de todos. Acreditem em seu potencial, pois a conquista de hoje é fruto de todo esforço que fizeram”, enfatizou Zorzal.

Representando os instrutores dos cursos técnicos, os docentes Joseph Douglas, da área de Tecnologia da Informação; Fabrícia Corrêa, de Segurança do Trabalho; e Elias Brito, de Elétrica, discursaram aos novos colegas de trabalho.

