Saiba como escutar gratuitamente audiolivro narrado por Fabio Porchat

Neste Dia Mundial do Livro, uma data que busca conscientizar as pessoas para os benefícios da literatura, a Tocalivros Social e a editora Vermelho Marinho lançam gratuitamente na plataforma de streaming brasileira Tocalivros, o clássico do inglês George Orwell: A Revolução dos Bichos em audiolivro, com narração do apresentador e humorista Fabio Porchat.

Escrita em 1945, a fábula moderna satiriza o totalitarismo, a hipocrisia da tirania e a busca pelo poder. Um dos textos mais premiados do século 20, o clássico de Orwell foi eleito pela revista Time como um dos 100 melhores livros já publicados em língua inglesa. Na história, a revolta é liderada pelos porcos Bola-de-Neve e Napoleão que querem tirar os humanos do comando. Eles tentam criar uma sociedade utópica, porém Napoleão, seduzido pelo poder, afasta Bola-de-Neve e estabelece uma ditadura tão corrupta quanto a sociedade de humanos.

Com um pouco mais de três horas de duração, o audiolivro A Revolução dos Bichos levou três meses para ficar pronto e envolveu cerca de dez pessoas. A superprodução conta com o que há de mais moderno em tecnologia para audiolivros: os efeitos sonoros binaurais, ou seja, quando o áudio é sentido pelo ouvinte em dois sons diferentes e ocupa um espaço de 360 graus. Apesar da super produção, o título é totalmente gratuito. Isso porque a proposta da Tocalivros Social sempre foi de incentivar a democratização da leitura e mostrar como o audiolivro pode gerar impacto positivo na vida de milhões de brasileiros que têm pouco ou quase nenhum acesso aos livros.

A produção, que inaugura o novo selo da plataforma a Tocalivros Clássicos, também contou com a participação dos narradores Flávio Costa e Priscila Scholz, que fizeram as vozes dos animais; do produtor artístico da Tocalivros Clayton Heringer e teve composição de trilha sonora por Juscelino Filho. Para ter acesso ao audiolivro basta entrar no site www.tocalivros.com se cadastrar e navegar pela seção de obras gratuitas que pode ser escutado pelo app em dispositivos móveis ou computador. O aplicativo está disponível em iOS e Android na Apple Store e no Google Play.

Ficha técnica:

Audiolivro: A Revolução dos Bichos

Autor: George Orwell

Narração: Fabio Porchat, Priscila Scholz e Flávio Costa

Duração: 03h16m21s

Selo Editorial: Tocalivros Clássicos

Produção: Tocalivros Studios

Editora: Tocalivros Clássicos

Idioma: Português Brasil

Data de Lançamento: 23/04/2012

Disponível: Grátis

Link de acesso: http://bit.ly/arevolucaotoca

Sobre a Tocalivros Social

A Tocalivros Social é o braço social da plataforma de streaming Tocalivros e tem o propósito de incentivar o hábito da leitura, democratizar o acesso a conteúdo de qualidade e gerar impacto positivo na sociedade. O projeto social distribui audiolivros gratuitamente em vários locais como o Metrô de São Paulo; hospitais que cuidam de crianças em tratamento de câncer e doenças raras; organizações que atendem pessoas com deficiência visual e dislexia; casas de repouso, além de alunos e professores de escolas públicas.

Sobre Fabio Porchat

Fabio Porchat é um ator, humorista, roteirista, diretor, dublador, e apresentador de televisão brasileiro. Estreou nos palcos em 2005, quando montou a peça Infraturas. Entre seus trabalhos, em 2012, criou, em conjunto com outros artistas, uma produtora de vídeos para Internet – a Porta dos Fundos, na qual escreve e atua em esquetes de humor exibidas em canal do YouTube.”

