Correios e PF atuam para coibir a postagem de cédulas falsas

Na última sexta-feira (23), foi concluída a operação “Rebote Fakes 2”, realizada pela Polícia Federal com objetivo de combater o crime de moeda falsa enviada pelo fluxo postal. A PF efetuou prisões em flagrantes em dez Estados – BA, CE, MA, MS, PA, PI, PE, PR, RJ e SP -, no decorrer da ação, que foi iniciada na última terça-feira (20).

As investigações contaram com o apoio dos Correios, que identificaram encomendas com conteúdo suspeito e acionaram a PF. O órgão realizou diligências para a localização e identificação dos destinatários. Desta forma, foi possível prender suspeitos de compra de cédulas falsas pela internet, que utilizavam os serviços postais para efetivação do delito.

Os Correios trabalham em constante parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfego de itens proibidos por meio do serviço postal. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, a empresa aciona os órgãos competentes.

Desta forma, a empresa reforça seu compromisso com a segurança e integridade dos serviços postais prestados em todo o país.

Assessoria de Imprensa Correios

